Exxon vil frasælge olie- og gasfelter for 25 milliarder dollar

Den amerikanske oliegigant Exxon har planer om at frasælge olie- og gasfelter i Europa, Asien og Afrika for 25 mia. dollar. Det oplyser tre bankkilder til nyhedsbureauet Reuters.

Hensigten er at skaffe fri kapital til investering i en håndfuld maga-projekter.

Salget vil ifølge Reuters på afgørende vis sætte en stopper for Exxons forretning inde for udvinding af gas og olie i Europa og til gengæld frigøre kapital til investeringer i projekter i Guyana, Mozambique, Papa New Guinea, Brasilien og i USA.

Senest har analysehuset Rystad Energy estimeret, at de store olieselskaber kan være på vej mod at sælge aktiver for 27,5 mia. dollar. De milliardstore frasalg ventes at ske som en konsekvens af, at de store olieselskaber har brug for at finansiere store investeringer og samtidig tilfredsstille aktionærer, som i stigende grad kræver strengere kapitaldisciplin fra selskaberne.

Oliekæmper er på vej med storudsalg af aktiver