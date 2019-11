Houthi-oprørere beslaglægger sydkoreanske skibe

Yemenitiske houthi-oprørere har beslaglagt tre skibe, herunder to sydkoreanske, i den sydlige del af Det Røde Hav.

To personer fra Sydkorea skulle være om bord på et af skibene, oplyser en embedsmand fra det sydkoreanske udenrigsministerium natten til tirsdag. Derudover skulle der være fire personer af ukendte nationaliteter om bord.

De to skibe skulle være en slæbebåd og en sandsuger. De skulle være ejet af det sydkoreanske selskab Woongjin Development.

Den saudiskledede koalition, som kæmper mod houthi-oprørerne, udtalte mandag, at oprørerne havde beslaglagt et skib, der var i gang med at bugsere en sydkoreansk boreplatform i den sydlige del af Det Røde Hav.

Talsmand for den saudiskledede koalition Turki al-Malk siger tirsdag i en pressemeddelelse fra et saudisk statsmedie, at skibet blev beslaglagt søndag.

Turki al-Malk kan ikke sige, hvor mange besætningsmedlemmer der var på det skib.

Ifølge det sydkoreanske udenrigsministerium var der ti udenlandske personer om bord på det skib, der bugserede den sydkoreanske boreplatform. Skibet skulle ifølge udenrigsministeriet tilhøre Saudi-Arabien.

Ministeriet udtaler, at det har sendt et krigsskib afsted mod det område, hvor skibene blev kapret.

En talsmand for houthi-oprørerne siger, at gruppen har kapret et "mistænkeligt skib", og at besætningen har det godt.

Ifølge houthiernes tv-station Al-Masirah bliver tre beslaglagte skibe, herunder et saudisk skib, sejlet til den yemenitiske havneby Salif.

