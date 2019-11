Saudi Aramco opgiver større roadshow inden børsnotering

Saudi-Arabien har opgivet planerne om formelt at markedsføre aktierne i det statsejede olieselskab uden for kongeriget og dets Golf-naboer. Det er det seneste tegn på reducerede ambitioner for børsintroduktionen.

Det skriver Financial Times.

Beslutningen om at aflyse roadshowet er et nederlag for Saudi-Arabien, som nu vil forsøge at skaffe 25 mia. dollar gennem børsintroduktionen. Det er dog kun en brøkdel af de 100 mia. dollar, som de saudiarabiske myndigheder tidligere søgte.

Myndigheder vil hente beløbet ved udelukkende at støtte sig på lokale investorer samt investorer fra Golf-området.

Saudi-Arabien forsøger at få olieselskabet til at opnå en værdiansættelse, som vil tilfredsstille den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman. Kronprinsen havde kæmpet for en værdiansættelse på 2000 mia. dollar i knap fire år.

De saudiarabiske myndigheder har dog dæmpet deres forventninger en anelse for at tiltrække investorer fra både hjemegnen og fra udlandet. Lige nu ligger vurderingen på mellem 1600 og 1700 mia. dollar.

Vurderingen er dog stadig noget højere, end hvad udenlandske investorer hidtil har været villige til at betale.

