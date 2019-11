DOF lander nye kontrakter

Norske DOF melder om nye kontrakter for flere af sine skibe.

Kontrakterne er blandt andet blevet tildelt i Middelhavet, hvor Dof sikrer arbejde for to PSV-skibe og et AHTS-skib i 60 til 75 arbejdsdage med optioner på mere.

Yderligere har DOF's britiske selskab landet en kontrakt for skibet Skandi Barra på op til seks måneder, der ventes at komme i gang i slutningen af november.

"Dof er glade for at styrke relationen yderligere med to vores nøglekunder og sikre fast arbejde igennem vintersæsonen," udtaler CEO Mons Aase i en meddelelse.

Det norske rederi har igennem de seneste måneder arbejdet for at finde en langsigtet finansiel løsning på sin gæld.

