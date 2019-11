Subsea 7 overvejer fusion med italiensk konkurrent

Kristian Siems olieservicerederi Subsea 7 kan være på vej til at fusionere med den italienske konkurrent Saipem, skriver Bloomberg fredag.

En sammelægning af de to selskaber ville blive den største fusion blandt europæiske olieserviceseskaber i nyere tid.

De to selskaber har tidligere diskuteret mulighederne for en fusion, men uden resultat. Subsea 7's aktier på børsen i Oslo steg med 8,4 pct. på nyheden af fusionsovervejelserne, og selskabet har nu en markedsværdi på omkring 3,3 mia. dollar.

Saipem, der har det italienske energiselskab Eni SpA som hovedaktionær, er noteret på børsen i Milano. Her steg selskabets aktier med 5,3 pct. fredag morgen.

Subsea 7 og formand Kristian Siem har foretaget en række mindre opkøb i sine bestræbelser på at styrke forretningen i et marked, der har været hårdt ramt af olieprisens dyk i 2014. Selvom prisen er stabiliseret på et højere niveau siden da, ligger olieserviceselskaber stadig sidst i forsyningskæden - og segmentet er derfor også blandt de sidste til at nyde godt af de højere priser. Økonomien er derfor stadig stram her.

Selskabte købte senest den mindre konkurrent 4Subsea i oktober i år.

