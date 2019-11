Swire Pacific lukker datterselskab i Norge: 151 mister jobbet

Swire Pacific Offshore lukker det norske datterselskab Swire Seabed AS, der holder til i Bergen, samt de tre tilknyttede selskaber Swire Seabed Subsea, Swire Seabed Shipping og Swire Seabed Sea.

Det skriver det norske medie Sysla.

Ifølge mediet kommer ændringerne til at træde i kraft i slutningen af februar 2020.

Over for Sysla har Swire Pacific Offshore bekræftet, at det kommer til at koste 151 ansatte jobbet.

"Nedlukningen resulterer i, at alle kontoransatte, søfolk og offshore-specialister ansat i Swire Seabed og de tilknyttede selskaber mister jobbet. På forkant af offentliggørelsen har vi konsulteret og aftalt vilkår med personalet," skriver adm. direktør i Swire Seabed Richard Sell i en mail til Sysla.

Chef for Swire Pacific Offshore Peter Langslow betegner det som en svær, men nødvendig beslutning at lukke datterselskabet ned.

"Det er en ekstem vanskelig beslutning at lukke Swire Seabeds operationer i Bergen ned, men den nuværende markedssituation gør denne omstrukturering nødvendig for vores subsea-operationer," siger Peter Langslow.

Lukningerne betyder, at de skibe, Swire Seabed har haft sejlende under norsk flag, nu bliver udflaget til Singapore, hvor moderselskaber holder til.

