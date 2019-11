Ejer bliver ny topchef for Frederikshavn-klynges offshoreselskab

Nordjyske OVS Offshore ryster posen og erstatter adm. direktør Gert Balling med Ole Thue Hansen, som er en af offshoreselskabets ejere, fremgår det af data fra cvr-registret.

Ole Thue Hansen var med til at stifte virksomheden tilbage i 2016 og via sit ejerskab af Scanel International, som er en af de tre ejere af OVS Offshore, er han en del af ejerkredsen i Frederikshavn-virksomheden, der er et samarbejde mellem Orskov Yard, VMS Group og netop Scanel International.

Gert Balling, der ved siden af jobbet som adm. direktør for OVS Offshore også har været driftschef i Scanel, nåede kun at sidde i stolen 19 måneder.

Virksomheden har fortsat sit første overskud til gode og leverede ved det seneste regnskabsår i 2018 et underskud på 1 mio.

I forbindelse med det seneste regnskabsår luftede den nu forhenværende direktør Gert Balling sin utilfredshed med bundlinjen.

"Det er slet ikke godt nok," sagde Gert Balling til ShippingWatch i marts.

