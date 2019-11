Olieselskab er skuffet over nye oliefund i Norge

Heldet har foreløbig ikke været med det norske olieselskab Petoro i år, når det kommer til nye fund af olie og gas.

Af 17 udforskningsbrønde, som selskabet har været partner på i år, har 11 af brøndene vist sig at være uden spor af olie eller gas, skriver Sysla. Samtidig har ingen af fundene, der er gjort, været "særligt store," lyder det fra selskabets adm. direktør Grethe Moen, der betegner resultaterne som "skuffende" over for mediet.

"Nogle (af fundene, red.) kan måske kobles op mod andre fund, men ingen er i nærheden af at forsvare en selvstændig udbygning," siger Grethe Moen til Sysla.

Petoro er ifølge mediet partner på 35 felter og har ejerandele i 200 licenser på den norske kontinentalsokkel. Selskabet er ikke selv operatør af nogen felter.

Hovedparten af boringerne er for Petoros vedkommende foregået i Nordsøen i år. Fire er fundet sted i Barentshavet og tre i Norskehavet.

