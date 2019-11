Seadrill sikrer sig ny kontrakt i Brasilien

Det John Fredriksen-kontrollerede rigselskab Seadrill sikrer sig mere arbejde hos olieselskabet Petrobras i Brasilien.

For Seadrill er der tale om en eksisterende kontrakt, der nu bliver forlænget med yderligere to år, fremgår det af en meddelese. Det er mere specifikt boreskibet West Tellus, som i den periode skal udføre trykboring og tillægstjenester.

Kontrakten estimeres at have en værdi af 170 mio. dollar og strækker sig over to år. Arbejdet ventes at blive sat i gang i fjerde kvartal af i år.

West Tellus har siden april 2015 arbejdet for Petrobras i Brasilien til en daglig rate på 317.000 dollar, fremgår det af et flådeoverblik på Seadrills hjemmeside.

Seadrill fremlægger sit regnskab for tredje kvartal den 21. november. Senest blev det i andet kvartal til et nettounderskud på 206 mio. dollar og et driftsunderskud på 73 mio. dollar.

