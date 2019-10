Værdien af norsk oliefond runder 10.000 milliarder

Markedsværdien af den norske oliefond, der officielt hedder Statens Pensjonsfond Utland (SPU), rundede fredag 10.000 mia. norske kr., hvilket svarer til knap 7.500 mia. danske kr.

Det skriver DR.

Fonden fik for 23 år siden 2 mia. norske kr. fra det norske finansministerium, og i dag er pengetanken vokset markant. Omkring halvdelen af fondens indtægter kommer i dag fra olieindvinding, mens den anden halvdel er afkast fra investeringer.

"Afkastene fra investeringerne på globale finansmarkeder har været så høje, at det kan sammenlignes med at have fundet olie en gang til," siger Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management, på centralbankens hjemmeside ifølge DR.

Markedsværdien på 10.000 mia. norske kr. svarer til 1,9 mio. norske kr. pr. indbygger i landet.

