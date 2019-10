Brasiliansk domstol lukker sag mod SBM Offshore

En forbundsdomstol i Brasilien har lukket en sag mod hollandske SBM Offshore, som var anlagt af den brasilianske anklagemyndighed, Ministério Público Federal (MPF).

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

"SBM Offshore er blevet underrettet om, at Forbundsdomstolen formelt har lukket søgsmålet om uhæderlig praksis anlagt af den brasilianske anklagemyndighed (Ministério Público Federal, MPF) i 2017. Denne godkendelse effektuerer en aftale om mildere straf mellem MPF og SBM Offshore, som omfatter et endeligt forlig på 200 mio. brasilianske real, som vil blive betalt til Petrobras," skriver SBM Offshore.

Sagen rækker tilbage til 2012 og flere år inden da, hvor SBM var involveret i en spektakulær bestikkelsessag på tværs af flere kontinenter.

I USA valgte selskabet i november 2017 at erklære sig skyldig i anklagerne og betale en bøde på 238 mio. dollars – svarende til 1,5 mia. kr.

I forbindelse med de forskelige sager har SBM Offshore i flere år arbejdet med de brasilianske myndigheder og det statsejede olieselskab Petrobras, der også er involveret, på at finde en aftale.

Sagen førte sidste år til, at den 66-årige brite Anthony Mace, som tidligere var CEO for SBM Offshore, blev idømt 36 måneders fængsel og en bøde på 150.000 dollars i USA. Også en tidligere chef for marketing og salg i USA blev idømt 30 måneders fængsel og en bøde på 50.000 dollars i sagen.

SBM Offshore tror på flere kontrakter de kommende år

Tidligere CEO i hollandske SBM får fængselsdom i bestikkelsessag