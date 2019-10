Norges oliefond vil skære 100 folk fra i de kommende år

Norges oliefond vil reducere sin medarbejderstab fra 600 til 500 inden udgangen af 2022, svarende til en sjettedel af de ansatte i dag.

Det fremgår af oliefondens nye strategiplan, skriver Nettavisen.

Her skriver fonden, der forvalter Norges mange oliemilliarder, at nedskæringerne skal ske ved at centralisere en række støttefunktioner i Norges Bank samt gennem effektiviseringer.

Målet er at holde forvaltningsudgifterne på under 0,05 pct. af fondens samlede værdi, skriver det norske medie.

Oliefonden har i dag en samlet markedsværdi på omkring 9.700 mia. norske kroner.

