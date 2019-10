Maersk Supply Service indgår kontrakt med mexicansk olieselskab

Maersk Supply Service sender endnu et fartøj til Mexico efter at have indgået en kontrakt på halvandet år med Blue Marine Group. Formålet er at støtte Pemex' olieplatforme i Bay of Campeche uden for Mexicos kyst.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse tirsdag.

Maersk Supply Service har allerede et lignende fartøj i området, og tilføjer nu altså endnu et skib, Maersk Installer, i I-klassen. Fartøjet er et offshore forsyningsskib, der skal varetage forskellige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af boreplatforme.

"Vi ser frem til at øge vores lokale fodaftryk og bidrage med offshore services i regionen. Vi har i sinde at have en positiv effekt på samfundet og gøre klar til langvarige operationer i Mexico," siger Raymundo Piñones de la Cabada, der er direktør for Maersk Supply Service i Mexico, i meddelelsen.