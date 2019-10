Amerikansk olieselskab til tælling efter konkursbegæring

Det amerikanske olieselskab EP Energy bragede ned på børsen i fredagens handel, efter at selskabet har måttet indgive konkursbegæring på grund af de lave oliepriser.

EP Energy har forsøgt sig med de amerikanske chapter 11-regler om konkursbeskyttelse for at redde stumperne, men investorerne syntes fredag ikke at tro meget på, at selskabet har nogen fremtid.

Aktien i EP Energy faldt med 26,8 pct. til 0,249 dollar efter tunge fald de foregående dage også. Markedsværdien er dermed sendt ned i 6,4 mio. dollar.

EP Energy har fået tilsagn fra flere af sine nøglekreditorer om et forsøg på en løsning, men har alligevel valgt at søge konkursbeskyttelse under chapter 11-reglerne for at hjælpe kreditorerne med at nå i mål med en aftale, der alligevel kan redde stumperne af det skrantende olieselskab.