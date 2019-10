Konsulenthus venter flere handler i den norske olieindustri

Det sidste opkøb i den norske olieindustri er ikke set endnu, mener konsulenthuset PwC.

Partner i PwC Daniel Rennemo vurderer, at der kan vente flere køb, salg og børsnoteringer på norsk sokkel i de næste år i kølvandet på, at aktørbilledet har været under stor forandring i de senere år, skriver E24.

Her har store aktører som Hess, BP og Marathon og senest Exxonmobil enten solgt sig helt eller delvist ud af norsk sokkel, mens at Shell har solgt andele, og Total både har lagt mere til og solgt fra.

"Konsolideringen, vi har set i de sidste to-tre år, vil også kunne medføre, at de nye ejere vil ønske at justere sin norske portefølje og sælge sig helt eller delvist ud af nogle ejerskaber. Da vil vi kunne se flere nye transaktioner," siger Daniel Rennemo ifølge E24 og uddyber, at han "tror på et aktivt marked for opkøb og sammenlægninger de næste år også."

Af konkrete eksempler peger han på, at selskabet Spirit Energy sandsynligvis vil komme til salg. Samtidig har en anden aktør, Energean, tidligere meddelt, at de vil sælge det tidligere Edisons aktiviteter i Norge og Storbritannien i løbet af i år eller næste år.

PwC-partnerens vurdering kommer efter, at Vår Energi i sidste uge offentliggjorde en længe ventet aftale om at overtage amerikanske Exxonmobils 20 licenser på den norske sokkel i en handel til 4,5 mia. dollar. Dermed er det amerikanske selskab ikke længere til stede i Norge.

