Professor: Stop for nordsøolie vil kun med forbehold gavne klimaet

Vælger politikerne, at et stop for udvinding af nordsøolien er den rigtige vej at gå, bør det også få konsekvenser for den øvrige danske klimapolitik, hvis den skal hænge sammen. Sådan lyder meldingen fra Peter Birch Sørensen, professor i klimaøkonomi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og tidligere klimarådsformand i en kommentar i Politiken.

Han tilføjer dog, at hvis Paris-aftalen tages alvorligt, vil det ikke gavne klimaet, hvis Danmark stopper udvindingen af olie i Nordsøen. Det hænger sammen med, at hvis hvert land har et bindende reduktionsmål, vil ekstra udbud fra Nordsøen logisk set ikke resultere i større udledning globalt set. Men ifølge Peter Birch Sørensen er det langt fra alle lande, der tager Paris-aftalen alvorligt nok. Derfor vil en ny olieudvinding formentlig medføre en stigning i globale udledinger, når olien brændes af.

Derfor er det centralt, hvorvidt et dansk klimamål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 skal forstås som et mål om at reducere udledning fra dansk grund - eller bidraget til globale udledninger, påpeger klimaprofessoren.

"Hvis målet vedrører udledningerne fra dansk territorium, skal vi alene medregne CO2-udledningerne fra selve produktionen af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Men hvis målet vedrører de globale udledninger, skal vores klimaregnskab også belastes med den nettostigning i verdens samlede udledninger, som den danske olieproduktion medfører. Men så bør vi logisk set også vurdere alle andre klimapolitiske tiltag ud fra, hvordan de vil påvirke verdens samlede udledninger," skriver han i Politiken.