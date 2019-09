Medie: Børsnotering af Aramco udskydes efter droneangreb

Det er usandsynligt, at det statsejede saudiske olieselskab, Aramco, bliver børsnoteret i år efter droneangrebet på to olieanlæg.

Det fortæller to kilder med indblik i sagen til nyhedsbureauet Reuters. Aramco er ikke vendt tilbage på Reuters henvendelse for en kommentar.

Aramcos bestyrelsesformand, Yassir al-Rumayyan sagde i sidste uge efter angrebene, at selskabet var klar til at gå på børsen inden for et år.

Tidligere har anonyme kilder fortalt, at børsnoteringen, som sidste år blev udskudt, kunne finde sted så tidligt som i november, skriver Reuters.

Nu ventes noteringen dog først næste år efter droneangrebene på to olieanlæg, der fandt sted 14. september.

Saudi-Arabien og USA har givet Iran skylden for angrebene, hvilket landet dog har nægtet.

Investorerne tvivler på Saudi-Arabiens tidsplan for olieanlæg

Medie: Saudi-Arabiens olieproduktion er tilbage om 2-3 uger