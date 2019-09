Investorerne tvivler på Saudi-Arabiens tidsplan for olieanlæg

Oliemarkedet begynder nu at tvivle på, om Saudi-Arabien kan få repareret sine anlæg og genoprettet produktionen inden for den korte tidsramme, olielandet har meldt ud.

Saudi-Arabien og landets oliekæmpe Saudi Aramco har lovet, at olieproduktionen igen vil være på skinner max ti uger efter missilangrebet på selskabets største oliefaciliteter – et angreb, der fjernede tæt på seks pct. af det globale udbud af råolie.

Det statsjede olieselskab er lige nu i kriseforhandlinger med leverandører og serviceudbydere, der tilbydes skyhøje priser for at bidrage til reparationsarbejdet, siger kilder med kendskab til arbejdet til Wall Street Journal.

Reparationer kan ifølge kilderne løbe op i flere hundrede millioner dollars, og der er angiveligt stress på i toppen af olieselskabet og hos landets oliemyndigheder. Samtidig lyder det fra kilder i regeringen, at det kan tage op til et år for nogle af leverandørerne at fremstille og installere reservedele og udstyr, skriver avisen.

Olieprisen steg markant lige efter angrebet i sidste uge men faldt derefter igen, da Saudi-Arabien og Aramco lovede markedet, at produktionen kunne genoprettes på 2-3 uger og max inden for ti uger.

Prisen på en tønde Brent råolie ligger mandag morgen på omkring 65 dollars, og analytiker Helge André Martin fra DNB Markets peger på netop den stigende tvivl som en primær årsag til stigningen.

"Den positive udvikling for olieprisen kommer fordi markedet er begyndt at tvivle påm Saudi-Arabiens aggressive ambitioner om at fuldstændig genroprette sin produktion inden slutningen af september," siger han ifølge e24.no.

Medie: Saudi-Arabiens olieproduktion er tilbage om 2-3 uger

Saudi-Arabien: Iran var involveret i angreb

USA's militær skal understøtte Saudi-Arabiens luftforsvar