Maersk Drilling får forlænget kontrakt i Norge

Maersk Drilling har fået forlænget en aftale med norske Equinor, det tidligere Statoil. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Equinor har udnyttet to optioner på to måneder samt en udvidelse af en eksisterende aftale med to måneder, hvilket giver en forlængelse på seks måneder i alt.

Det er jackup-riggen Maersk Intrepid, der nu er sættes yderlig i aktion, og det betyder, at riggen er i brug frem til slutningen af august næste år.

Optionerne og udvidelsen har en samlet værdi på 60 mio. dollar, oplyses det.

Maersk Intrepid er designet til operationer i Nordsøen. Den blev leveret tilbage i 2014 og har siden været i brug i Norge.

