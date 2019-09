Bagmandspolitiet sigter Dan-Bunkering i sag om jetbrændstof

Virksomheden Dan-Bunkering samt yderligere en virksomhed og to personer er nu sigtet i en sag om leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien i strid med EU's sanktioner. Det oplyser flere kilder til DR uafhængigt af hinanden.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, - også kendt som Bagmandspolitiet - der har rejst sigtelse for nylig om brud på EU's sanktioner.

Brud på internationale sanktioner kan i Danmark straffes med bøde eller fængsel - i grove tilfælde i op til fire år.

Retten i Odense afsagde tirsdag formiddag kendelse om navneforbud vedrørende den ene virksomhed og de to personer, som er sigtet udover Dan-Bunkering.

DR har siden april bragt en række afsløringer i sagen på baggrund af blandt andet amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder. Ifølge oplysningerne har Dan-Bunkering været involveret i leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til Syrien, som er fragtet til landet via overførsler til russiske tankskibe.

Kunden der betalte Dan-Bunkering for overførslerne har ifølge Ruslands udenrigsministerium stået for at forsyne russiske kampfly i Syrien med jetbrændstof.

Dan-Bunkerings bank, Danske Bank, indberettede sidste år sin kunde til myndighederne på mistanke om brud på EU’s jetbrændstofforbud. Banken omtalte transaktioner for samlet over 420 mio. kr. fra to russiske selskaber, der er involveret i sagen.

Dan-Bunkering blev anmeldt til SØIK for tre år siden, efter Udenrigsministeriet havde fået fortrolige efterretninger fra USA om virksomhedens mulige sanktionsbrud. SØIK sendte efterforskningen videre til Fyns Politi. Her lå den i lange perioder helt stille.

Efter DR's afsløringer besluttede SØIK i juli måned at tage sagen tilbage fra Fyns Politi. Og nu har Bagmandspolitiet altså sigtet Dan-Bunkering, en anden virksomhed og to personer i sanktionssagen.

SØIK vil hverken be- eller afkræfte, at der er rejst sigtelse med henvisning til, at der er tale om ”verserende efterforskning”.

Dan-Bunkering har ikke ønsket at kommentere de nye oplysninger om, at der er rejst sigtelse mod firmaet.

Dan-Bunkerings advokat har tidligere skrevet til DR:

"Dan-Bunkering finder det mest naturligt at fortsætte dialogen om denne sag direkte med myndighederne, hvorfor Dan-Bunkering ikke ønsker at kommentere på de spørgsmål, som rejses af medierne."

Ifølge advokaten kan Dan-Bunkering heller ikke udtale sig om konkrete kundeforhold.

"Jeg kan dog oplyse, at det fastholdes, at Dan-Bunkering ikke har handlet i strid med gældende sanktioner," lyder det i mailen til DR

(Denne artikel er videreformidlet af Ritzaus Bureau på vegne af DR)

