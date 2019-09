Skat gav frikort til rige arabiske oliefonde ved en fejl

Arabiske oliefonde, der er direkte kontrolleret af sheik-familier, kan ved en fejl have fået refunderet millioner af kroner i dansk udbytteskat gennem bankordningen.

Det er sket via frikort, som giver fremmede stater ret til at slippe for dansk udbytteskat. Men ifølge Skattestyrelsen har en kontrol af ordningen vist, at blandt andet to mellemøstlige fonde "ikke har godtgjort, at de er en del af en udenlandsk stat".

"Skattestyrelsen har derfor på det foreliggende grundlag vurderet, at de må anses for selvstændige skattesubjekter," hedder det i et notat, der er dateret 13. september i år.

Baseret på vidneudsagn og dokumenter, der er fremlagt i forbindelse med afhøringerne i Undersøgelseskommissionen om Skat, kan DR Nyheder og Børsen fortælle, at de to fonde er den saudiarabiske Saudi Arabian Monetary Agency og kuwaitiske Kuwait Investment Authority.

De to fonde er begge på listen over de rigeste oliefonde i verden.

Fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen oplyste i går på et pressemøde om sagen, at der ikke er tale om svindel.

"Det handler i bund og grund om, at administrationen af frikortordningen ikke har været god nok i skattevæsenet, og derfor har vi også strammet sagsbehandlingen op," sagde Kenneth Joensen.

"Vi kunne nok godt have brugt de penge bedre i Danmark end at forære dem væk til rige arabere. Jeg synes, det er rigtigt ærgerligt at gå glip af så mange penge på sådan nogle fejl," siger Rasmus Jarlov, skatteordfører for de konservative.

De radikales skatteordfører, Katrine Olldag, betegner sagen som 'horribel'.

"Hvis der overhovedet er en chance for at få de penge hjem, skal vi selvfølgelig prøve på det," siger Katrine Olldag til DR Nyheder.

Kvart milliard kan være tabt

Det er uvist, hvor meget oliefondene samlet via bankordningen har fået udbetalt i dansk udbytteskat, men alene i 2012 fik Saudi Arabian Monetary Agency udbetalt 14,5 mio. kr. i refusion via bankordningen, fremgår det af interne mails og notater fra det daværende Skat, som er fremlagt under afhøringerne i undersøgelseskommissionen.

For Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, understreger sagen, at "der overhovedet ikke har været styr på bankordningen".

"Det er vigtigt, at vi kommer helt til bunds, så vi kan sikre os at så mange penge som muligt, som er blevet udbetalt forkert, eller som er blevet svindlet fra os, kan komme tilbage, så vi kan bruge dem til at ansætte nogle flere pædagoger i børnehaven eller nogle flere sygeplejersker på hospitalerne," siger Rune Lund til DR Nyheder.

Ifølge notatet, som Skattestyrelsen netop har fremsendt til Folketingets Skatteudvalg, har Skattestyrelsen tilbagekaldt i alt 159 frikort – herunder fra syv statslige enheder: Tre nordiske, en centralasiatisk og tre mellemøstlige.

Skattestyrelsen oplyser i notatet, at der via de 159 frikort er udbetalt i alt cirka 234 mio. kr. hvoraf cirka 206 mio. kr. er udbetalt gennem bankordningen. De penge vil styrelsen nu forsøge at hente hjem til statskassen.

"Skattestyrelsen er ved at vurdere de juridiske muligheder for at foretage efteropkrævning," hedder det i notatet.

Skattestyrelsen bekræfter over DR Nyheder og Børsen, at hovedparten af det mulige tab på 234 mio. kr. er opstået som følge af fejlagtige udstedelser af frikort til de syv statslige enheder, herunder oliefondene.

'Skatte-Svens' afdeling

DR Nyheder og Børsens gennemgang af frikortordningen viser, at det var afdelingen Regnskab 2 i det daværende Skat - hvor den tidligere skattemedarbejder Sven Nielsen arbejdede - der via bankordningen udbetalte refusionerne til de arabiske oliefonde.

Det fremgår også af materiale, der er fremlagt i undersøgelseskommissionen:

"Der er tale om refusioner til Kuwait og Saudi Arabien. (...) Den 11/2-2013 modtager vi fra Sven Nielsen et regneark, hvor en række banker (...) søger om refusion på vegne af selskaber/statsinstitutioner i Kuwait og Saudi Arabien. Disse er ifølge det oplyste bl.a. aktionærer i Novozymes, TDC m.fl.," skrev medarbejdere i Skats afdeling for Store Selskaber til daværende indsatsdirektør i Skat, Jim Sørensen, dateret den 26. august 2015.

Ifølge vidneudsagn afgivet af medarbejdere fra Skats afdeling for Store Selskaber i undersøgelseskommissionen havde oliefondene fejlagtigt fået udstedt et frikort, der gjorde, at de slap helt for at betale dansk skat på de udbytter, de fik udbetalt fra store danske selskaber som TDC og Novozymes, hvor fondene ejede aktieposter.

Ingen ret til frikort

Medarbejderne i Store Selskaber har i kommissionen forklaret, at selvstændige juridiske enheder under fremmede stater ikke har ret til frikort. Og de har oplyst, at oliefondene har egne ledelser og aflægger særskilte regnskaber.

Store Selskaber greb derfor ind og suspenderede fondenes frikort, er det kommet frem under afhøringer i kommissionen. Og efterfølgende har Skattestyrelsen - ifølge notatet - altså tilbagekaldt i alt 159 frikort.

"Udenlandske statslige fonde skal betale skat i Danmark, hvis de er organiseret på en måde, så de kan sammenlignes med danske aktieselskaber og anpartsselskaber, altså hvis den udenlandske fond udgør det, vi på skatteretlig jargon kalder et selvstændigt skattesubjekt," siger Anders Nørgaard Laursen.

Minister: ’Ikke rimelig metode’

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) vil regeringen sikre, at der ikke kommer den type frikort fremover, "så vi ikke kommer i de problemer igen".

"Også her er der simpelthen tale om en metode til at få refunderet udbytteskat, som ikke er rimelig og som ikke har været administreret ordentligt. Det vil man ikke se fremover," siger Morten Bødskov til DR Nyheder.

DR Nyheder har i flere uger forgæves forsøgt at få en kommentar fra fondene, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

"Sagen er opsigtsvækkende i juridisk forstand, forstået på den måde, at det ikke er så tit, at vi har anledning til at diskutere skattepligt for udenlandske stater," siger Anders Nørgaard Laursen, professor i skatteret Aarhus Universitet, til DR Nyheder.

