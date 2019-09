Medie: Saudi-Arabiens olieproduktion er tilbage om 2-3 uger

Olieproduktionen i Saudi-Arabien vil være tilbage på det normale niveau om to til tre uger, efter angrebene mod det statsejede saudiarabiske olieselskab Aramcos olieinstallationer i weekenden.

Det siger kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningen får olieprisen til at falde tirsdag. Inden nyheden kom frem, kostede en tønde Brent-olie 67,79 dollar - og umiddelbart efter faldt prisen for en tønde til 65,73 dollar.

Allerede nu er Saudi-Arabien tæt på at have fået 70 pct. af produktionen til at køre normalt igen efter weekendens droneangreb på to olieraffinaderier.

Angrebene skar 5 pct. af den globale olieforsyning - svarende til 5,7 mio. tønder om dagen - og halverede Saudi-Arabiens produktion. Og det skabte usikkerhed om det fremtidige udbud, hvilket resulterede i en højere oliepris.

Fredag kostede en tønde Brent-olie i niveauet 60 dollar - og mandag var prisen oppe over 69 dollar.