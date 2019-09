Efter angreb: Verdens største olieselskab vil forsinke børsnotering

Saudi Aramco, det statsejede saudiarabiske olieselskab, hvis olieinstallationer i weekenden blev angrebet af droner, overvejer at udskyde sin planlagte børsnotering.

Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til unavngivne kilder.

Saudi Aramco er det selskab i verden med størst oliereserver, og samtidig havde det verdens største indtjening med 111 mia. dollar i 2018, der overgik selv Apples.

I weekenden blev to af koncernens installationer angrebet af droner, og det har reduceret den daglige produktion med 5,7 mio. tønder, halvdelen af Saudi Arabiens produktion og knap 6 pct. af den globale daglige forsyning.

Efter angrebet er det dog ikke sikkert, at den planlagte børsnotering vil kunne ske allerede til november, som det oprindeligt har forlydt, men først efter, at produktionen igen er oppe på fuld kraft.

"Jo mere information, vi får om skadernes omfang, jo klarere bliver det, at dette er virkelig alvorligt og vil tage længere end ventet at få tingene tilbage til normal," siger en af kilderne.

"Man kan ikke fortsætte med en IPO uden at løse produktionsudfordringerne først."

Senest har Bloomberg News oplyst, at det vil "tage uger" at få repareret de to anlæg helt.

The Wall Street Journal har ellers tidligere skrevet, at et mindre aktiesalg med notering på landets hjemlige børs var planlagt til november, mens et og sekundært salg med notering i muligvis Tokyo skulle følge efter i 2020.

