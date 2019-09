Opec regner med lavere vækst i olieforbruget

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, har onsdag skåret i sin vækstprognose for efterspørgslen efter olie i 2020.

Det sker på grund af økonomisk afmatning, hvilket ifølge Opec gør det nødvendigt at se på, hvad man kan gøre for at forhindre en overflod af olie.

Organisationen mener, at efterspørgslen i verden vil stige med 1,08 mio. tønder olie om dagen, og det er 60.000 færre end i den hidtidige prognose, skriver Reuters.

Det er en opbremsning i økonomiske vækst, USA-Kina-genvordighederne og brexit, der kan presse efterspørgslen ned. I prognosen nedjusteres forventningerne til den globale økonomiske vækst til 3,1 pct. mod tidligere 3,2 pct.

"Dette understreger det samlede ansvar fra alle olieproducerende lande til at støtte stabilitet i markedet for at undgå volatilitet og et potentielt tilbagefald af ubalance i markedet, fremgår det af prognosen," skriver Reuters.

Opec, Rusland og andre olieproducerende lande har siden 1. januar aftalt at producere 1,2 mio. færre tønder olie per dag end hidtil. Alliancen kendt som Opec+ fornyede aftalen i juli, så den nu gælder frem til marts 2020.

