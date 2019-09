Flere bestyrelsesmedlemmer følger storaktionær i exit fra Dof Subsea

Tre bestyrelsesmedlemmer har valgt at følge storinvestor Frederik W. Mohn ud af døren i Dof Subsea.

Det norske offshorerederi, som kæmper for at løse sine gældsproblemer, oplyser onsdag, at Neil Hartley, Ryan Zafereo og Alan Schwartz alle har besluttet at forlade bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Mandag forlod aktionær Frederik W. Mohn bestyrelsen. Mohn ejer over halvdelen af Dof Subsea sammen med formand Helge Møgster via selskabet Møgster Mohn Offshore.

De tre medlemmer, som nu også har forladt selskabet, var alle udpeget af storaktionæren FRC, som ejer cirka 35 pct. af aktierne.

Dof Subsea har istedet udpeget Hans Olav Lindal og Kathryn Moore Baker som nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består herefter af formand Helge Møgster, topchef Mons S. Aase, Helge Singelstad, Hilden Drønen og de to nye medlemmer Hans Olav Lindal og Kathryn Moore Baker.

Det norske rederi har fået henstand på sin gæld til udgangen af november og kæmper i øjeblikket for at finde en langsigtet løsning på sine problemer.

Storaktionær trækker sig fra bestyrelsen i Dof

Norsk offshorerederi vil hente millioner på børsen for at klare sig til 2022