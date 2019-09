DF om Maersk-forlis: "Selv skolebørn ville kunne se, at det går galt"

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, kalder forliset af to Maersk-skibe, som sank da de blev slæbt efter et tredje skib i 2016, for både "provokerende" og "idiotisk".

Ordførerens udfald kommer efter, at Radio24syv og ShippingWatch har offentliggjort en video af ulykken, som viser, hvordan de to skibe bankede mod hinanden i 36 timer, inden de til sidst gik til bunds.

Når det kunne gå så galt, skyldtes det, at skibene blev slæbt side om side, hvilket giver stor risiko for, at de slår sammen, når der kommer bølger. Maersk blev da også rådet af eksterne eksperter til at vælge en anden metode.

Så bliver man selvfølgelig noget provokeret over, at man overhovedet har kunnet finde på at transportere de her skibe på den her meget uansvarlige måde Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører, DF

"Så bliver man selvfølgelig noget provokeret over, at man overhovedet har kunnet finde på at transportere de her skibe på den her meget uansvarlige måde," siger Hans Kristian Skibby til Radio24Syv Morgen og beskriver slæbemetoden som "idiotisk".

"Selv skolebørn ville kunne se, at det går galt," siger han.

De to ubemandede skibe Maersk Shipper og Maersk Searcher blev slæbt efter skibet Maersk Battler og var på vej til ophugning i Tyrkiet, da de sank ud for Frankrig nær en maritim naturpark. Rederiet er siden blevet politianmeldt af Søfartsstyrelsen for et muligt brud på søsikkerhedslovgivningen.

Hans Kristian Skibby understreger, at han er med på, at udtjente skibe skal hugges op.

"Men det nytter ikke noget, hvis man ikke har styr på bugseringen også. Vi har som sådan gamle skibsvrag nok på havbunden, og vi har ikke brug for flere," siger han til Radio24Syv og understreger, at han håber, at Maersk har reflekteret over det uheldsvangre forløb.

Maersk Supply Service har efterfølgende ændret sine procedurer for at undgå, at et lignende uheld kan ske i fremtiden.

"Vi tager forliset for 2½ år siden meget seriøst og har lavet en række forebyggende tiltag, så det ikke kan ske igen. Vi har intet nyt at tilføje til sagen," lød det mandag i et svar fra Maersk Supply Service.

