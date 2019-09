2019 har været et hårdt år for offshore-aktier som norske Seadrill, der har fået skåret 67,7 pct. af kursen siden årsskiftet, mens Maersk Drilling er faldet mere end 25 pct. siden børsnoteringen i april.

Særligt i juli og august, hvor olieprisen tog et skarpt dyk, blev der solgt ud af aktierne, men de seneste dage er stemningen lettet en smule – og den kan blive bedre nu, hvis man skal tro analysehuset Clarksons Platou.

I en ny analyse med navnet "Et ocean af muligheder" vurderer analytikerne Fredrik Stene, Tobias Eckbo og Sven Sele således, at offshore-aktierne kan stå over for en kommende optur, efter at flere af aktierne nu ligger i rekordlave niveauer.

"Investeringsmulighederne i olieservice-aktier virker for attraktive til at lade være, dog med en varierende grad af risiko," skriver de i analysen.

"Med indtjeningsforventningerne nulstillet for offshore-selskaber, og fordi oliepriserne igen fjerner sig fra bunden af den seneste udvikling, ser vi muligheden for et rally," lyder det.

Særlig fidus til Maersk Drilling

Clarksons Platou dækker 11 selskaber, der er beskæftiget med offshore-drilling, og særligt danske Maersk Drilling, som på børsen går under navnet The Drilling Company of 1972, har analysehuset fidus til.

Det danske borerig-selskab udnævnes således til "top pick" sammen med blandt andet borerigselskabet Odfjell Drilling og det amerikanske offshore-rederi Tidewater.

"Vi kan godt lide Maersk Drilling og Odfjell Drilling på grund af deres eksponering mod barske miljøer, indtjeningssynlighed og sunde balancer. Vi mener også, at en potentiel fusion mellem de to ville være en win-win-situation," fremgår det af analysen.

Et potentielt køb af Odfjell Drilling vil ifølge Clarksons skabe gode synergier for Maersk Drilling.

"Odfjell Drilling har lige refinansieret gæld for tæt på 800 mio. dollar og har en solid ordrebog i et segment, hvor Maersk Drilling er strategisk vigtig," skriver børshusets analytikere.

"Selv om vi mener, at et opkøb af Odfjell vil være en god ting operationelt, så vil det også give en vækst i estimaterne for indtjeningen i 2020 og være en måde at sprede aktie-ejerskabet," fortsætter de tre Clarksons-analytikere.

Clarksons Platou har et kursmål på 100 dollar – svarende til 679 kr. – for Maersk Drilling-aktien, som tirsdag stiger 1 pct. til 405,60 kr. Analysehuset anbefaler "køb" af aktien.

Analytikere tror på drilling-marked trods milliardtab i 2019

Konkurrence tvinger rigselskaber til at skrotte