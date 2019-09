Konkurrence tvinger rigselskaber til at skrotte

Rigoperatøren Transocean skrotter tre borerigge, som har været arbejdsløse i de tre seneste år, og det bliver ikke sidste gang, at et rigselskab i den kommende tid er nødt til at skrotte.

For selvom det er en bekostelig affære at pensionere rigge, så er det nødvendigt, vurderer Nordea Markets-analytiker Janne Kvernland over for ShippingWatch.

"Hvis du alene ser på floater-markedet, så er der blevet taget meget kapacitet ud, men det har ikke været nok, så de er nødt til at tage mere ud," siger Janne Kvernland.

I slutningen af 2018 forudså Janne Kvernland i en analyse, at den globale rigflåde skulle reduceres med 24 til 40 pct.

Det er fortsat Nordeas seneste analyse om rigkapaciteten. Derfor ønsker Janne Kvernland i dag ikke at sætte et præcist tal på, hvor stor hun forventer reduktionen bliver.

Ifølge Bloomberg koster det Transocean en nedskrivning på 580 mio. dollar at skrotte de tre borerigge.

Det er ikke noget nyt fænomen at fjerne rigge fra markedet. Mellem 2014 og marts 2019 er der blevet fjernet 230 rigge, viser tal fra konsulenthuset Westwood Global Energy Group.

Markedet er meget konkurrencepræget. Aktørerne med de bedste rigge vil være der Janne Kvernland, riganalytiker i Nordea Markets

Konsulenthusets tal viser også, at der er kommet 163 rigge til i samme periode, hvilket giver en faktisk reduktion på 66.

Ikke plads til stackede rigge

Den globale udnyttelsesrate på offshorerigge har bevæget sig op i løbet af 2018 og lå i juni på 60,7 pct. mod 58,7 i maj, fremgår det af tal fra analysehuset IHS Markit.

Som ShippingWatch beskrev tirsdag, halter indtjeningen gevaldigt efter hos flere af verdens største rigselskaber.

Derfor er der ifølge Janne Kvernland behov for at fjerne flere rigge for at skubbe udnyttelsesgraden yderligere op og øge indtjeningen.

Når rigge tages ud, er der flere muligheder. Enten kan besætningen blive holdt ombord for at gøre klar til at genstarte riggen, eller flåden kan blive holdt koldt stacked – altså uden bl.a, mandskab, hvilket er den billigste løsning.

Janne Kvernland forudser, at rigge, der er taget ud, slet ikke kommer tilbage.

"Jeg tror stadigvæk, at der bliver taget kapacitet ud i floater-segmentet. Det positive med genopretning er, at det er mindre sandsynligt, at stackede rigge kommer tilbage på markedet. I det lange løb er det helt sikkert positivt for balancen mellem udbud og efterspørgsel," siger hun og tilføjer.

"Markedet er meget konkurrencepræget. Aktørerne med de bedste rigge vil være der," lyder det fra analytikeren.

