Maersk-selskab tager hul på megamarked for udtjente olieplatforme

A.P. Møller-Maersks sats på at få del af et spirrende milliardmarked for nedtagning af udtjente olieplatforme har nu landet sin første reelle projekt.

Således har selskabet Maersk Decom nu fået til opgave at stå for nedrivning, genanvendelse og affaldshåndtering af subsea-infrastruktur for Thames-feltet i den britiske del af Nordsøen, som opereres af selskabet Perenco.

Dette er en vigtig miliepæl for Maersk Decom, da det er det første projekt, som flytter vores nye selskab fra studier og projektudvikling til eksekvering. Lars Banke, CEO, Maersk Decom

Selve offshore-fasen af projektet begyndte i sidste måned som en opfølger på det iganværende nedrivningsarbejde ved Leadon-feltet.

Det oplyser Maersk Decom, der nærmere bestemt er et joint venture mellem Maersk Drilling og Maersk Supply Service. Selskabet blev sat i søen sidste år netop for at få del i, hvad der vurderes som et milliardmarked for nedtagningsopgaver af olieplatforme i Nordsøen.

"Dette er en vigtig miliepæl for Maersk Decom, da det er det første projekt, som flytter vores nye selskab fra studier og projektudvikling til eksekvering," siger Maersk Decoms adm. direktør Lars Banke i meddelelsen og fortsætter:

"Ved at integrere projektholdet vil vi være i stand til at sikre en problemfri grænseflade mellem genvindelse- og bortskaffelsesomfang. Vi ser frem til at opbygge et stærkt partnerskab med Perenco og udvide den dekommissionerings-track record, som allerede er etableret mellem Maersk Supply Service og Maersk Drilling."

Vil have betragtelig andel

Det nye selskab har tidligere vurderet, at der alene i Nordsøen vil være opgaver for i alt 50 mia. dollars over de kommende otte år.

Og netop her er der ambitioner om at sætte sig på en stor bid af opgaverne, har Lars Banke tidligere meddelt ShippingWatch.

"Vi regner med at opbygge en markedsandel på 10 pct. over de kommende to til fem år," sagde direktøren i juli sidste år.

Maersk Drilling og Maersk Supply Service har hver 50 pct. af Maersk Decom.

Maersks nye offshoresats vil tage 10 pct. af milliardmarked

Sådan skal Maersk Supply Service tjene penge i fremtiden