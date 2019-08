Atlantic Petroleum: Stort minus på nedskrivning af Orlando-felt

Olieselskabet Atlantic Petroleum fik i andet kvartal et negativt resultat før skat på 18,8 mio. kr. mod et minus på 0,7 mio. kr. i samme periode året før.

Det oplyser Atlantic Petroleum fredag aften i sit regnskab for andet kvartal.

Den ringere udvikling skyldes, at olieselskabet nedskriver værdien af Orlando-feltet med 17,2 mio. kr. Nedskrivningen begrundes med den "begrænsede" produktion på 5000 tønder olie om dagen og er ikke en nedskrivning af vurderingen af feltets reserver, oplyses det.

Efter skat blev resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. mod minus 0,7 mio. kr. året før, da olieselskabet i kvartalet i år har haft en positiv skatteeffekt på knap 4,3 mio. kr.

Ligesom i andet kvartal sidste år havde Atlantic Petroleum ingen indtægter, og omsætningen landede derfor på et rundt nul. Driftsresultatet, ebitdax, blev derfor på minus 1,5 mio. kr. mod et underskud på 1,1 mio. kr. et år tidligere.

På baggrund af nedskrivningen af værdien af Orlando regner Atlantic Petroleum nu med et negativt nettoresultat i hele 2019. Indtil nu i år havde koncernen ikke givet markedet nogen helårsprognose.