Maersk Drillings finansdirektør, Jesper Ridder Olsen, har onsdag købt 1500 aktier i selskabet til en pris på knap 540.000 kr.

Det oplyser selskabet torsdag i en meddelelse til fondsbørsen.

Finansdirektøren har betalt 359,52 kr. per aktie i selskabet, hvilket er lidt billigere end prisen på 367 kr., som aktien torsdag lukkede i efter et plus på 2,1 pct.

