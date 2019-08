Havila Shipping med endnu et millionunderskud

Skuden er endnu ikke vendt for Havila Shipping, der endnu engang kommer ud med et underskud.

Regnskabet for årets andet kvartal viser, at det norske offshorerederi fik et underskud på driften på 4,6 mio. norske kr. Det er dog betydeligt bedre end samme periode sidste år, hvor underskuddet lød på hele 47,8 mio. norske kr.

Underskuddet skyldes især nedskrivninger, som i andet kvartal beløb sig til 80,2 mio. norske kr. Ser man bort fra nedskrivningerne, ville Havila Shipping have et driftsoverskud på 75,5 mio. norske kr.

På bundlinjen står et underskud på 57,5 mio. norske kr., som især er drevet af finansielle omkostninger for 61,1 mio. norske kr.

For hele første halvår er resultatet et underskud på 149,4 mio. norske kr.

Havila Shipping oplyser, at selskabet havde en flådeudnyttelse på 85 pct. eksklusiv skibe i oplag. Ved udgangen af andet kvartal var i alt 3 ankerhåndteringsskibe (AHTS) i oplag.