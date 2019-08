Technipfmc vil splitte sig selv i to

Technipfmc har planer om at dele sin koncern i to og lade begge forretninger børsnotere. Og det foreslåedes split mødes med glæde på aktiemarkedet i USA, hvor aktien med et plus på 4,7 pct. stiger mest af alle i S&P 500-idnekset.

Olieservicekoncernen med notering i USA vil splitte sig selv i to forretninger. Den ene forretning vil være fokuseret på ingeniør- og konstruktionsarbejde både onshore og offshore, mens den anden forretning vil være interesserne inden for offshore olieteknologi.

Udskilningen af ingeniørforretningen med sine 15.000 medarbejdere kommer efter længere tids pres på sektoren for olieservice, siden olieprisen gled kraftigt tilbage i 2014.

"Sættet af kunder og muligheder divergerer her, og de to er ved at blive ganske separate forretninger," siger Luke Lemoine, analytiker hos Capital One Securities, til Bloomberg News.

Opsplitningen kommer kun to år efter sammenlægningen af franske Technip med amerikanske FMC, som i den mellemliggende periode er faldet med cirka 33 pct. i værdi, ifølge Bloomberg News.

