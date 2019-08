Mæglerhus spår oliepris på 65 dollar de næste to år

Det norske mæglerhus Pareto Securities har sænket sin prognose for olieprisen fra 2019 til 2021. Hvor man tidligere troede på en gennemsnitspris på 72 dollar, lyder spådommen nu, at prisen vil ligge på 65 dollar.

Det skriver DN.no.

I samme ombæring nedjusterer Pareto kursmålet for to af Norges største olieselskaber, Equinor og Aker BP.

Equinor nedjusteres til 210 norske kr. fra 240 norske kr., og for Aker BP bliver kursmålet skåret til 330 norske kr. fra 370 norske kr.

Ifølge DN peger flere analytikere på, at stemningen på oliemarkedet er negativt påvirket af handelskrigen, som man frygter kan mindske efterspørgslen på olie hos både USA og Kina.

Spådommen om olieprisens udvikling de næste to år kommer samme tid som en rapport, der viser, at de norske leverandører til olieindustrien igen er begyndt at ansætte.

Antallet af medarbejdere i leverandørindustrien i Nordnorge steg til 1651 årsværk i 2018 mod 1526 året før, skriver E24.no.

Leverandørerne har ellers været hårdt ramt af olieprisens fald fra midten af 2014 og frem til sidste år. Men nu går det så godt, at flere af de virksomheder, som har har deltaget i undersøgelsen, begynder at forudse mangel på arbejdskraft.

