Trøims Borr Drilling udpeger ny formand

Tor Olav Trøim er på vej til at afgive formandsposten hos boreselskabet Borr Drilling, som han selv var med til at stifte i 2016.

Selskabets bestyrelse, som Trøim er en del af, er enstemmigt nået frem til at pege på Paal Kibsgaard som ny bestyrelsesformand, fremgår det af en børsmeddelelse.

Paal Kibsgaard har tidligere været topchef for olieservicekoncernen Schlumberger.

I Borr Drillings bestyrelse vil han tage medstifteren Frederik Halvorsens plads, da han stopper i bestyrelsen 1. september, lyder det i meddelelsen. Tor Olav Trøim vil blive i bestyrelsen i rollen som næstformand.

Gennem sin erfaring, viden og netværk er vi overbevist om, at han vil give betydelig værdig og troværdighed til selskabet Tor Olav Trøim, ejer, Borr Drilling

"Vi er glade for, at hr. Kibsgaard vil slutte sig til bestyrelsen for Borr Drilling. Gennem sin erfaring, viden og netværk er vi overbevist om, at han vil give betydelig værdig og troværdighed til selskabet," siger Tor Olav Trøim i meddelelsen.

Paal Kibsgaard skal nu endeligt vælges ind til bestyrelsen på Borr Drillings generalforsamling, der finder sted 27. september.

Schlumberger har siden 2017 haft en ejerandel af Borr Drilling, som man ifølge Dagens Næringsliv ejer 14,2 pct. af i dag. Dagens udpegelse af Paal Kibsgaard ændrer i øvrigt ikke på, at olieservicekoncernen fortsat vil have en repræsentant i bestyrelsen.

Trøim ejer ifølge avisen 8,34 pct. af selskabet, hvis aktie er blevet mere end halveret i løbet af 2019.

Ser tegn på bedring

Fra Kibsgaard lyder det i meddelelsen, at han ser frem til at starte på et tidspunkt, hvor aktiviteten på markedet for shallow water-boringer viser "stærke tegn på bedring."

"Det første fokus vil blive at øge udnyttelsen af de eksisterende aktiver ved at tilføje flere kontrakter, udvikle forretningsmodellen og på samme tid fortsætte med at levere den bedste sikkerheds- og effektivitets-boringsservice. Gennem disse tiltag burde vi se en væsentlig styrkelse på de finansielle afkast for de eksisterende aktiver til fordel for kunder, ansatte, partnere og aktionærer," udtaler Paal Kibsgaard.

Tor Olav Trøim var fra 2005 til 2014 ansat i John Fredriksens Seadrill, hvor han var Vice President og director. I 2016 stiftede han Borr Drilling sammen med Frederik Halvorsen, og det er i dag Svend Anton Maier og Rune Magnus Lundetræ, der udgør ledelsen. Begge har også en fortid hos Seadrill.

Selskabet dækker over en flåde på 35 rigge og er registreret på Bermuda. I årets første kvartal, der er selskabets seneste regnskab, blev det til et underskud på 52,6 mio. dollar.

Regnskabet for andet kvartal bliver fremlag 29. august.

