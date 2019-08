Pressede Dof forhandler videre med kreditorerne

Det pressede offshorerederi Dof er fortsat i dialog med sine kreditorer om at lande en langsigtet finansiel løsning for selskabet.

Det kommer frem i regnskabet for andet kvartal, som offshorerederiet har lagt på bordet tirsdag morgen.

Tidligere på året fik Dof udsat gældsbetaling af sine kreditorer. Det skete efter, at rederiet i foråret meddelte, at man var tæt på at bryde betingelserne for sine lån, og ledelsen derfor ville starte forhandlinger med sine kreditorer for at finde en løsning på problemerne.

Forhandlingerne om at lande en langsigtet løsning pågår fortsat, melder Dof senest i sit regnskab.

"Bestyrelsen og ledelsen er i gang med at udarbejde en foreslået langsigtet løsning, som er nødvendig for at sikre tilfredsstillende finansiering og likviditet for gruppen gennem en fortsat krævende periode," skriver rederiet.

Mindsker tab

Trods et nyt underskud på bundlinjen er det lykkes offshorerederiet at forbedre resultaterne i andet kvartal.

Senest blev det for Dof til et underskud på 106 mio. norske kr. efter skat i andet kvartal, hvilket var en klar forbedring fra et minus på 506 mio. norske kr. på samme tid sidste år. Dengang var det især finansielle omkostninger, der trak selskabet ned.

Et fortsat svagt marked vil dog øge risikoen for lavere udnyttelse og indjening for gruppens skibe og give en forøget likviditetsrisiko for gruppen Mons Aase, CEO, Dof

Fra rederiet, der har Mons Aase som CEO, lyder det, at nordsømarkedet for PSV- og ankerhåndteringsskibe bedrede sig i andet kvartal. Især for sidstnævnte skibstype er der dog fortsat store udsving både set på rater og udnyttelse, lyder vurderingen. Endeligt var markedet svært for subsea-skibe.

"OSV-sektoren har de sidste få år oplevet meget svære markedsforhold, og bedringen har taget længere end ventet. Ikke desto mindre er gruppens ordrebog stadig stor, selvom flere af gruppens skibe vil afslutte deres langvarige kontrakter inden for de næste seks til 12 måneder," lyder det i regnskabet.

"Et fortsat svagt marked vil dog øge risikoen for lavere udnyttelse og indjening for gruppens skibe og give en forøget likviditetsrisiko for gruppen."

Venter højere driftsoverskud

Samlet set var 74 pct. af Dof's flåde på 67 skibe i arbejde i andet kvartal. Ledigheden er størst i subsea-segmentet, hvor 67 pct. af de 31 skibe var beskæftiget.

Ud af den samlede flåde lå i alt fem skibe i oplag ved udgangen af kvartalet.

For andet halvår venter Dof at kunne lande et driftsoverskud (ebitda), som ligger højere end i første halvår. Når man medregner Dofs engagementer i fællesejede virksomheder blev det til et overskud på 669 mio. norske kr., hvilket var 109 mio. norske kr. end samme periode af sidste år.

Tirsdag melder Dof desuden, at man sikret arbejde til to AHTS-skibe på kontrakter, der vil vare ind i 2020. I regnskabet fremgår det, at rederiets ordrebog for de næste år stod på 20 mia. norske kr. ved udgangen af andet kvartal.

