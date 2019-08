Maersk Drilling får forlænget kontrakt på boreskib i Ækvatorialguinea

Maersk Drilling har forlænget opholdet for boreskibet Maersk Voyager, der skal bore ude for Ækvatorialguineas kyst.

Selskabet har igennem Kosmos Energy forlænget en borekontrakt, der tidligere var indgået med Noble Energy. Det skriver selskabet på Twitter.

Originalt skulle Maersk Drilling bore en enkelt brønd for selskabet Noble Energy, og den aftale indeholdt en option på endnu en boring. Den option er blevet udnyttet og er overgået til Kosmos Energy.

Maersk Drilling blev børsnoteret som et selvstændigt selskabet på den københavnske fondsbørs tidligere i år, og borerigselskabet går her under navnet "Drilling Company of 1972".