Avis: Trøim har tabt milliarder i værdier på et år

På et år har norske Tor Olav Trøim tabt 2 mia. norske kr. af værdierne af sine aktiver.

Det skriver den norske avis Finansavisen på baggrund af, at både Borr Drilling- og Golar LNG-aktien er faldet betydeligt det seneste år. Blot inden for de sidste to uger er Golar LNG-aktien faldet med 25 pct., mens Borr Drilling-aktien har tabt 50 pct., skriver avisen. Begge selskaber har Trøim store investeringer i.

Finansavisen henviser til en opgørelse fra Dagens Næringsliv i februar 2018, hvor det fremgik, at Tor Olav Trøim medregnet private ejendomme og bankindskud dengang havde værdier for 3,5 mia. norske kr. Siden dengang har kursfaldene i Borr Drilling og Golar LNG reduceret værdien med henholdsvis 1,2 mia. norske kr. og 800 mio. norske kr. ifølge avisen.

Beløbet svarer ifølge avisen, hvad Tor Olav Trøim fik med sig, da han i 2014 stoppede i John Fredriksens Seadrill, hvor han fra 2005 til 2014 var Vice President og director. Dengang fik han to mio. aktier i Seadrill samt tre mio. Golar LNG-aktier. Aktierne i Seadrill solgte han med det samme og fik 400 mio. norske kr. for ifølge avisen, mens han beholdte aktierne i Golar LNG og siden har købt op.

Foruden Golar LNG og Borr Drilling er Tor Olav Trøim også aktiv i shipping via tørlastselskabet 2020 Bulkers.

