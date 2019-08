Unge norske ledere ser olieindustrien miste førerposition

Norges unge erhvervsledere er skeptiske over for olie- og gassektorens fremtid.

To ud af tre unge erhvervsledere forventer ifølge en ny undersøgelse fra rådgivningsvirksomheden First House, at olie- og gassektoren inden for de næste to årtier vil have mistet sin position som landets vigtigste industri. Det skriver det norske medie E24.

Kun seks pct. tror på, at sektorens dominans vil vare i 30-40 år, og tilsvarende tror seks pct. på, at det vil holde i over 40 år.

De unge erhvervsledere er dermed noget mere skeptiske over for olie- og gassektorens fremtid end landets resterende ungdom.

Her regner halvdelen af de 20 til 35-årige ifølge E24 med, at sektoren vil være landets vigtigste i mindst 20 år frem, og 29 pct. forventer, at det vil være tilfældet i mere end 30 år.

First Houses resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 82 ud af 152 unge erhvervsledere, interviews med 28 ungdomspolitikere og en kvantitativ undersøgelse med 1.000 nordmænd på mellem 20 og 35 år.

