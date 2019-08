Oljefondets frasalg af olieaktier kan blive langt mindre end ventet

Oljefondets bebudede frasalg af olieaktier risikerer at blive reduceret til en fodnote i det store billede, skriver Bloomberg.

Udover "tekniske tilpasninger" er fondens planer ifølge mediet blevet så fortyndede af politiske kompromisser, som har beskyttet de store olieselskaber, at frasalget reelt står til at udgøre mindre end den andel på 6 mia. dollar, som Oljefondet har i Royal Dutch Shell.

Det var Norges Bank, der tilbage i 2017 i første omgang rådede den norske regering til sælge ud af det statsejede Oljefondets aktier i olie og gas.

Det skulle ske for at gøre regeringen mindre afhængig af potentielt vedvarende fald i olieprisen, og derfor var der lagt op til at sælge olieaktier for flere milliarder dollar – ifølge Bloomberg News helt op til 37 millarder dollar, hvilket sendte chokbølger gennem de globale markeder, skriver mediet.

Senere valgte den norske regering dog at moderere sine planer om frasalg. Det skete, da regeringen valgte at skåne flere af de store selskaber, herunder Shell, Exxon og BP, som ellers stod på den oprindelige salgsliste udformet af Norges Bank.

Det var tilbage i marts, hvor regeringen reducerede listen, så kun 20 pct. af de oprindelige selskaber nu stod for skud, herunder særligt opstrømsselskaber.

I den forbindelse gentog Norges finansminister Siv Jensen formålet med frasalget af de mange olieaktier.

"Målet er at gøre vores samlede formue mindre sårbar over for et varigt fald i olieprisen. Så er det mere sikkert kun at sælge de virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion af olie og gas, end at gå helt ud af den brede energisektor," lød forklaringen i en meddelelse.

Dagens Næringsliv beskrev dengang, at op mod 134 selskaber fortsat kunne blive ramt af beslutningen, og at selskabernes samlede markedsværdi på det tidspunkt beløb sig til ca. 70 mia. norske kr.

Flere grønne aktivister og lovgivere har desuden argumenteret for, at initiativet i lige så høj grad skal se som en reaktion på, at verden bevæger sig i en mere grøn retning, og at man derfor ønsker sig at foretage mere meningsfulde investeringer, skriver Bloomberg.

