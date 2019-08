Olieserviceselskab fordobler sin ordrebog fra naturgas

Olieserviceselskabet Baker Hughes ser stærke udsigter for LNG, flydende naturgas, og kalder energikilden for et vækstområde. Selskabets samlede ordrebog er vokset med 8,6 pct., mens ordrebogen fra LNG er fordoblet siden sidste år.