Atlantic Petroleum skifter hele bestyrelsen ud

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag har Atlantic Petroleum skiftet hele tremandsbestyrelsen ud.

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Det hårdt ramte olieselskab havde ellers genopstillet to af de tre hidtidige medlemmer mens kun formand Henrik Olesen ikke var på genvalg. Men hverken Charles Hendry eller den tidligere Logstor-topchef Yves Paletta blev genvalgt. I stedet blev Kaj Johannesen og Mouritz Joensen, der blev stillet op under generalforsamlingen, valgt ind som nye medlemmer.

Endelig blev selskabets tidligere topchef, Ben Arabo, valgt som ny bestyrelsesformand. Den tidligere direktør, der i 2017 forlod selskabet for en position i Betri Banki, var på forhånd stillet op til posten.

"Jeg vil gerne takke den afgående bestyrelse, Henrik Olesen, Charles Hendry og Yves Paletta, for deres indsats i at sikre ny finansiering for selskabet. Den nye bestyrelse ser frem til at bygge oven på det gode arbejde og være i stand til at vækste selskabet igen," siger Ben Arabo i meddelelsen.

Har sikret lånefacilitet

Atlantic Petroleum annoncerede tirsdag et lån på to mio. kr. fra en af sine aktionerer – samt yderligere tre mio. kr. betinget af resultatet af den ekstraordinære generalforsamling. Samtidig blev det meldt ud, at selskabet havde indgået en stilstandsaftale med kreditoren London Oil and Gas frem til udgangen af november samt med Betri frem til udgangen af året.

Lånet skal efter planen holde olieselskabet oven vande, indtil de første betalinger fra Orlando-feltet indløber. Feltet, hvis fremtidige produktion i det store og hele længe har udgjort Atlantic Petroleums livsnerve, blev påbegyndt tidligere på året. Imidlertid har den indledende produktion med 4.500 tønder om dagen i de første to måneder været under de halve af de 10.500 tønder, som feltoperatøren Decipher Energy forventede.

Atlantic Petroleum indgår hensigtsaftale om midlertidig finansiering

Atlantic Petroleum får påtaler og afgift af Nasdaq