Maersk Drilling lander aftale på boreriggen Resolute

Maersk Drilling, der på fondsbørsen går under navnet Drilling Company of 1972, har indgået en aftale med det engelsk-franske olie- og gasfirma Perenco vedrørende boreriggen Resolute.

Det oplyser Maersk Drilling på Twitter mandag.

Exciting Monday morning news! Our jack-up #MaerskResolute has been awarded a three-well contract with Perenco. The #rig will move to the UK #NorthSea to work on the Wollaston and Ravenspurn fields, commencing in October this year. https://t.co/3VcH70xHDL #MaerskDrilling pic.twitter.com/5DUZeNpAuQ