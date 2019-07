Olie: Prisstigning flader ud pga nye handelsbekymringer

De stigende priser på råolie flader ud, i takt med at markedet retter fokus mod den igangværende handelskrig og bekymringerne for den globale efterspørgsel hos de olieksporterende lande i Opec.

Det sker på bekostning af opmærksomheden på den tropiske storm Barry, der nærmer sig Den Mexicanske Golf, hvor op mod en tredjedel af olieproduktionen er lukket ned i takt med at olieselskaberne evakuerer olieplatformene.

Det rapporterer Bloomberg News.

Torsdag aften koster en tønde af den amerikanske referenceolie WTI 60,40 dollar mod 60,69 dollar torsdag morgen og efter en stigning fra 59,51 dollar onsdag eftermiddag.

Stigningen i prisen var blandt andet begrundet med krisen i Mellemøsten, hvor et britisk krigsskib tilbageholdt et iransk supertankskib på mistanke om, at det fragtede olie fra Iran til Syrien.

Udsigten til en vækststimulerende rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank, Fed, har også støttet prisstigning på olie.

Men seneste impuls kommer fra et tweet fra den amerikanske præsident, Donald Trump, der beskylder de kinesiske modparter for ikke at leve op til løfterne om at importere flere amerikanske landbrugsprodukter.

Men forinden har Opec udtalt sig bekymret over udsigterne til, at den amerikanske produktion af skiferolie vil skaber overudbud af olie næste år.

"Vi har taget højde for storm og Iran og euforien omkring Fed, men jeg tror, at handlerne skifter opmærksomhed," siger markedsanalytiker Phil Flynn hos Price Futures Group til Bloomberg News.

