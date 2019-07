Opec venter overudbud af olie i 2020

Organisationen for Olieeksporterende Lande - bedre kendt som Opec - besluttede sidste uge at fastholde en reduceret produktionen af olie ind til første kvartal af næste år, men udfordringen kommer til at fortsætte.

Organisationen, der producerer 40 pct. af verdens olie, forventer næste år at producere 560.000 flere tønder om dagen, end der er brug for. Det estimerer Opec ifølge Bloomberg News i sine første offentliggjorte forventninger til 2020.

Saudi-Arabien og de andre lande i organisationen blev i sidste uge enige om at fortsætte den igangværende reduktion af olie i et forsøg på at balancere markedet op mod den tøvende globale økonomi og en rekordhøj amerikansk produktion.

Prisen på råolie, der torsdag lyder på omkring 67 dollar per tønde, er fortsat under det niveau, som de flest Opec-lande skal have for at kunne dække udgifterne hertil, skriver Bloomberg News.

Olielandene er enige om ni måneders stop

Frygten for krig vil præge olieministermøde