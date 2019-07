DNB reducerer udlån til shipping og offshore

Den norske bank DNB fortsætter en længerevarende trend med at reducere sine direkte udlån til shipping- og offshoresektoren.

Banken har torsdag fremlagt sit regnskab for andet kvartal. Her fremgår det, at lånebogen til shippingsektoren samlet set udgjorde 62,4 mia. norske kr. ved udgangen af juni måned. Det var 4,2 mia. norske kr. lavere end de 66,6 mia. norske kr., udlånet stod på ved udgangen af første kvartal.

For shipping er der dermed sket en reduktion på 38,6 mia. norske kr. på to år sammenlignet med andet kvartal 2017, hvor DNB havde udlån for 101 mia. norske kr. til sektoren.

DNB's største kundegruppe inden for shipping er tørlast efterfulgt af gas og råolie. For sidstnævnte kundegruppe faldt udlånet med 3,3 mia. norske kr. i kvartalet til 11,8 mia. norske kr. Lånebogen til container, tørlast og gasrederier er omvendt steget.

Også for kundegruppen olie, gas og offshore faldt det samlede udlån sammenlignet med første kvartal. Her lød tilbagegangen på 6,1 mia. norske kr. til 99,2 mia. norske kr til segmentet, der er fordelt på olie og gas, offshore, olieservice og midstream.

Kristin Holth, DNB's chef for Ocean Industries, har tidligere forklaret til ShippingWatch, at reduktionen af udlånet sker samtidig med, at banken har opbygget kompetencer inden for rådgivning.

"Dette er en fortsættelse af en trend, og samtidig med at vi har reduceret vores antal af kunder, har vi bygget kompetencerne og produktmassen ved at udvide placeringsevnen på obligationer, egenkapital, eksportkredit, produkt og leasing mv.," sagde Kristin Holth i januar 2018 til ShippingWatch.

DNB etablerede divisionen Ocean Industries i efterået 2017. Banken etablerede også en "non core"-divison af shipping- og offshorelån for omkring 10 mia. dollars, som der skulle reduceres eller findes andre løsninger for.

