Seadrill ansætter igen i Norge efter olieprisens fald

Boreselskabet Seadrill, der er kontrolleret af John Fredriksen, ansætter igen ovenpå nogle drøje år efter olieprisens fald i 2014.

Ifølge Sysla resulterede krisen i, at 1000 ud af 1400 ansatte i perioden 2014 til 2016 blev skåret fra i Seadrills norske selskab, der tidligere gik under navnet North Atlantic Drilling.

I de senere år var situationen så svær, at Seadrill var i fare for at gå konkurs og også ansøgte om konkursbeskyttelse i USA, indtil man sidste år landede en restruktureringsplan.

Siden sidste forår har selskabet dog ansat omkring 240 nye medarbejdere som følge af mere aktivitet for selskabets rigge på norsk sokkel.

Og yderligere 180 skal på plads i de kommende månder, hvilket bringer antallet op på i alt 420 nyansættelser på halvandet år ifølge Sysla. Det vil samlet øge staben til omkring 900 ansatte i Norge.

"Situationen er meget positiv på mange områder. Aktiviteten er steget vældigt meget. Det vendte for alvor midt i 2018," siger Seadrills europæiske direktør Henrik M. Hansen til Sysla.

Seadrill har i dag fire rigge på norsk sokkel. Yderligere to nybygninger er også på vej til området, hvor de har sikret sig kontrakter, skriver Sysla.

Som et samlet selskab kom Seadrill senest ud af første kvartal i år med et driftsunderskud på 71 mio. dollar.

