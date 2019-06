Maersk Drilling glæder sig over afblæst strejke

Forhandlingerne blev ved til langt ud på natten, før arbejdsgiverne og fagforeningerne i Norge kom til enighed, og derfor er en ellers varslet strejke blandt de norske ansatte på en række borerigge afværget.

Hos det danske borerigselskab Maersk Drilling ville en af i alt fem aktive rigoperationer på norsk sokkel være omfattet af den varslede strejke, og derfor vækker det også glæde hos Jakob Korsgaard, der er direktør for Maersk Drilling i Norge, at strejken nu er afværget.

"En strejke vil til enhver tid være ødelæggende. Punktum," siger han til Ritzau Finans uden at ville kommentere de økonomiske konsekvenser af en potentiel strejke og fortæller, at den nye aftale gælder for alle borerigselskabets norske offshore-aktiviteter.

Jakob Korsgaard var også forhandlingsleder for Norges Rederiforbund, der repræsenterede arbejdsgiverne, og derfor var han med til at forhandle med de to fagforeninger Industri Energi og Safe, der repræsenterede de ansatte.

Efter 16 timers forhandlinger, der først sluttede natten til fredag, fire timer efter den oprindelige tidshorisont udløb, kom de frem til en fælles løsning. Den nye aftale giver de ansatte på riggene en lønstigning på 3,6 pct. i gennemsnit, mens også nat- og helligdagstillægget er blevet sat op.

"Jeg opfattede det som en svær og vanskelig proces, og derfor er en løsning altid at foretrække," siger Jakob Korsgaard.

"I sådan nogle forhandlinger er det væsentligt, at vi strækker os langt for at nå til enighed og undgå en ødelæggende strejke. Det er den både i forhold til økonomien og branchens omdømme," fortæller han også.

Fagforening tilfreds

Fagforeningerne havde inden torsdagens forhandlinger varslet, at 1586 ansatte var klar til at nedlægge arbejdet, hvis arbejdsgiverne og de ansatte ikke kunne nå til enighed. Fagforeningen Safe er sikker på, at netop varslingen af strejken spillede en rolle i at få løst konflikten.

"Vi er overbeviste om, at den reelle strejkevilje i organisationen spillede en vigtig rolle for at nå dette resultat. Som forhandlingsudvalg var det vigtigt at have dette mandat i ryggen."

"Vi er tilfredse med resultatet, til trods for at forventningerne var noget højere. Alligevel har vi fået øget det tilbud, som arbejdsgiverne gav os i forhandlingerne betragteligt," lyder det fra Safe i en pressemeddelelse.

Maersk Drilling, der går under navnet The Drilling Company of 1972 på den københavnske fondsbørs, oplyser desuden, at den nye lønaftale ikke får betydning for selskabets forventninger.

