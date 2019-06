Johan Uggla kommer ind i bestyrelsen af Maersk Supply Service

Johan Uggla træder ind i bestyrelsen hos offshorerederiet Maersk Supply Service. Det fremgår af en meddelelse fra CVR.

Johan Uggla har allerede erfaring fra offshorebranchen, hvor han er adm. direktør for Maersk Training, som leverer sikkerhedstræning til ansatte i olie- og vind-industrien.

Maersk Supply Service har udviklet sig til lidt af et problembarn for Maersk og skulle egentlig sælges som led i udskilningen af de olierelaterede aktiviteter. Men efter at have afsøgt markedet måtte Maersk opgive at finde en køber i marts.

Siden da har rederiet skiftet ud på bestyrelsesposten, hvor Henriette Thygesen afløste Carsten V. Hemmingsen i forbindelse med, at han forlod Maersk. Thygesen er til daglig til topchef i Svitzer.

Nu kommer Johan Uggla, som er Ane Mærsk Ugglas ældste søn, så også ind i bestyrelsen.

Det er olieprisens fald fra midten af 2014, som har skabt problemer for Maersk Supply Service. Faldet satte gang i en stor oprydning i olieselskaber, som bl.a. skar ned på sit forbrug af services.

Selv om olieprisen siden har indhentet en del af det tabte, så er der stadig lang vej tilbage til de gode tider. Og det kan mærkes i et selskab, som Maersk Supply Service, der lever af olieindustrien.

