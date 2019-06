Lundin-chef kritiserer norsk udsalg af olie

Topchefen for olieselskabet Lundin kritiserer den norske stats beslutning om at sælge ud af sine olieinvesteringer.

De norske politikere vedtog for nylig en lov, som betyder, at Norges oliefond skal sælge olieaktiver for flere milliarder af dollar.

Det kan bl.a. komme til at gå udover det svenske olieselskab Lundin. Og det undrer CEO Alex Schneiter.

"Du har en mærkelig situation, hvor der er et selskab, som har gjort så meget for Norge, og så bliver vi solgt igennem denne lovgivning. Det er et stort minus. Det gør mig oprørt," siger han til Financial Times ifølge E24.no.

Udsalget i Oljefondet, som investerer penge fra den norske stats indtægter fra olieproduktionen på norsk sokkel, har været undervejs i flere år. En del af rationalet bag beslutningen er, at staten skal gøres mindre sårbar overfor udsving i olieprisen.

Det er endnu uvist, præcist hvilke selskaber der bliver ramt.

Lundin er en stor aktør i den norske del i Nordsøen og ejer en del af den store Johan Sverdrup-felt.

